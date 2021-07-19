بيان رابطة علماء اليمن ووزارة الإرشاد بشأن منع المسلمين من الحج

العالم-الیمن

وأشار إلى أن السيطرة على الحرمين والقدس الشريف عبر أيادي العملاء هدف غربي لإفراغها من محتواها وتعطيل رسالتها السامية في توحيد المسلمين.

كما أكد البيان أن رابطة علماء اليمن ووزارة الإرشاد يستنكران صمت كثير من الدول والهيئات الإسلامية عن منع الحج من قبل النظام السعودي بذرائع واهية ، ويدعوان إلى إدانة جرائم ومجازر النظام السعودي المتكررة بحق الحجاج .

وشدد على أهمية وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة المخططات الأمريكية والصهيونية وتحرير المقدسات وفي مقدمها الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى ، داعياً علماء الأمة إلى تجريم ممارسات ما يسمى هيئة الترفيه السعودية المشجعة على الانحراف والمشيعة للفاحشة .

كما دعا البيان علماء المسلمين للقيام بواجبهم تجاه المقدسات الإسلامية في وجه المؤامرات اليهودية والسعودية والإماراتية ، وكذلك إلى إصدار فتوى صريحة من قبل علماء الأمة لإدانة التواجد الأجنبي في بلاد الحرمين الشريفين باعتباره خطرا على الأمة.