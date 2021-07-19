التهديدات الأمنية عبر الأقمار الصناعية والرد الايراني.. سد النهضة

العالم - بانوراما

كما أكدت أن من حقها استهداف مصدر التهديدات التي تتعرض لها في إشارة إلى اعتراف الإعلام الاسرائيلي باستخدام الأقمار الصناعية لاغتيال العالم الإيراني الشهيد فخري زاده.

وفي ملف بانوراما الثاني.. اعلان الحكومة الإثيوبية رسميا الانتهاء من مرحلة الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق. وقالت وزارة الري الاثيوبية، إن التعبئة الثانية تعني الحصول على كمية المياه اللازمة لتشغيل توربينين في السد. واكد مصدر حكومي سوداني رفض الخرطوم للتعبئة الثانية بدون اتفاق لانها مخالفة للقانون الدولي. وعملية الملء غير المنظمة تعرض حياة عشرات الملايين الى الخطر.

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