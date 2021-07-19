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التهديدات الأمنية عبر الأقمار الصناعية والرد الايراني.. سد النهضة

التهديدات الأمنية عبر الأقمار الصناعية والرد الايراني.. سد النهضة
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تأكيد إيران أن أي تهديد أمني قد تتعرض له عبر تقنيات الأقمار الصناعية سوف يقابل برد، مشددة على أنها لن تظل صامتة إزاء إساءة استخدام بعض الدول لتقنيات الفضاء.

العالم - بانوراما

كما أكدت أن من حقها استهداف مصدر التهديدات التي تتعرض لها في إشارة إلى اعتراف الإعلام الاسرائيلي باستخدام الأقمار الصناعية لاغتيال العالم الإيراني الشهيد فخري زاده.

وفي ملف بانوراما الثاني.. اعلان الحكومة الإثيوبية رسميا الانتهاء من مرحلة الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق. وقالت وزارة الري الاثيوبية، إن التعبئة الثانية تعني الحصول على كمية المياه اللازمة لتشغيل توربينين في السد. واكد مصدر حكومي سوداني رفض الخرطوم للتعبئة الثانية بدون اتفاق لانها مخالفة للقانون الدولي. وعملية الملء غير المنظمة تعرض حياة عشرات الملايين الى الخطر.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش

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