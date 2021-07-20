شاهد .. محلل سياسي: السعودية تسعى لإضعاف الحج والشعائر الدينية

العالم - خاص بالعالم

وقال النابلسي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الإخبارية انه كان من الممكن اجراء التدابير الصحية لتسهيل اداء فرضية الحج للحجاج من الداخل ومن الخارج.

واوضح النابلسي ان هناك سياسية متبعة في السعودية وهي تعطيل الحج، لان منذ سنوات السعودية تضرب كل ما يرفع من شأن الدين، ومن الوحدة الاسلامية ومن تعزيز قوة المسلمين واظهار تماسكهم ونموذجهم ومايرتبط بشعائرهم الاساسية التي هي مظهر من مظاهر الوحدة والقوة على مستوى العالم يتم ضربها بشكل متعمد وممنهج من قبل الادراة الحاكمة في السعودية.

وأكد النابلسي انه لايوجد اي تبرير مقنع لا على المستوى الصحي ولا على المستوى الاجرائي بمنع جموع المسلمين من اداء هذه الفريضة الالهية التي لايمكن تعطيلها بهذا النحو الاعتباطي والقرارات التي لاتمت لا الى العلم ولا الى الدين.

وشدد النابلسي على ان كانت السعودية حريصة على المسلمين من جائحة كورونا فلماذا تسمح الالاف الناس يتجمعون في مكان واحد للرقص واللهو وتمنع مراسم الحج، مؤكدا ان هناك سياسية متعمدة لتعطيل مراسم الحج بضغط خارجي او من خلال رؤية داخلية لاضعاف الشعائر الدينية وفريضة الحج تحديداً.

ونوه النابلسي الى ان هناك قرارا سياسيا من قبل اعلى رأس الهرم بالسعودية بتعطيل واضعاف فريضة الحج لان على ما يبدو ان هناك تحول بالمزاج العام داخل دوائر القرار في السعودية على المستوى الثقافي والسياسي وهو لايريدون تكريس الحج كمركز لوحدة المسلمين.