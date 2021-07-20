المعارضة السعودية تدعو للمشاركة في 'احتجاج يوم عرفة'

العالم - السعودية

وتداول ناشطون دعوة للمشاركة في احتجاجات مساء اليوم الاثنين، في عدة مواقع تحدد خلال ساعات.

وقال القائمون على الحملة، إن الاحتجاج يهدف إلى إطلاق سراح المعتقلين، و"إيقاف العبث بالدين والاعتداء على شعائر الأمة"، إضافة إلى تمكين الشباب من حقهم في التوظيف، وإلغاء الضرائب، وغيرها.

وتنص فعاليات الاحتجاج على عدم التسوق نهائيا في يوم عرفة، والتزام المنازل من قبل المغرب إلى بعد العشاء، ثم التوجه بعد ذلك إلى مواقع معلنة والتجمهر فيها.

وأوضح القائمون على الحملة أن هناك تخطيطا لاحتجاجات مشابهة غدا أول أيام عيد الأضحى، وفي يوم الجمعة المقبل.

وأيد معارضون سعوديون في الخارج دعوات "احتجاج يوم عرفة"، فيما تجاهلها آخرون.

ودائما ما تعتبر دعوات المظاهرات داخل السعودية مثار جدل بين المعارضين في الخارج، إذ يؤيدها البعض، فيما يرى آخرون أنها تضر بمن يشارك فيها ولا تحقق الأهداف المرجوة.