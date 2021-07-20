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شاهد .. كاميرا العالم توثق أجواء عيد الأضحى باليمن في ظل الحصار

الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

أدى اليمنيون صلاة عيد الأضحى المبارك، واستقبلوا العيد في ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة استمرار الحصار والعدوان على بلدهم منذ سبع سنوات، وحاول اليمنيون أن يعيشوا طقوس العيد بإقامة الشعائر الدينية والزيارات، ويرسموا البهجة بهذه المناسبة وإن كانت على مستويات متدنية.

العالم - مراسلون

انها شعائر صلاة عيد الاضحى المبارك يؤديها اليمنيون الذين يستقبلونه للسنة السابعة على التوالي في ظل استمرار الحصار والعدوان السعودي، ما سبب اوضاع انسانية صعبة تكاد تسرق بهجة العيد منهم الا ان اصرارهم وعزيمتهم لا تدع للعجز واليأس مكانا فهذه الجموع تؤكد حضورها في محافل العيد على الرغم من كل شيء.

ومع كل ما يعانيه اليمنيون من ظروف اقتصادية خاصة مع ارتفاع الاسعار وازمة الوقود لكنهم ماضون في استكمال برنامجهم العيدي ابتداء بزيارة رياض الابطال والشهداء ثم صلة الارحام والزيارات العيدية و الترفيه عن اطفالهم ما امكنهم الى ذلك سبيلا.

ويبقى التكافل الاجتماعي سبيلا لتخفيف المعاناة واسلوبا يعتمده اليمنيون حتى لا تغيب بهجة العيد، فترى مبادرات توزيع الاضاحي منتشرة من جهات رسمية او جمعيات خيرية دفعا لاحياء شعائر الله التي يحاول تحالف العدوان ان يغيبها بسلفه وتضييق الخناق على البلاد ارضا وانسانا.

وفي العيد تمتزج مظاهر الفرحة بالمعاناة الا انها تبقى صورة من اوجه الصمود التي اعتاد اليمنيون عليها في حياتهم.


للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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