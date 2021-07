ليلة عيد الاضحى.. هكذا استقبلتها مدينة الصدر

العالم - نبض السوشيال

ابتداء، افاد مراسل قناة العالم الاخبارية في العاصمة العراقية بغداد الزميل نويد بهروز اليوم، ان حصيلة الإنفجار بمدينة الصدر ارتفعت إلى أكثر من 35 شهيدا واكثر من 60 جريحا مشيرا الى ان هذه الحصيلة ليست نهائية بل انها مرشحة للارتفاع نظرا للحالات الحرجة الموجودة في المستشفيات.

قال بهروز في بث مباشر، ان هناك حالة من الغضب والهلع والقلق يسيطر على الشارع العراقي خصوصا في بغداد وخاصة ان هذا التفجير الانتحاري كان تكرارا للخروقات الامنية السابقة التي بدأت منذ اشهر وانطلقت منذ التفجير الذي حصل في منطقة "الباب الشرقي" قبل عدة شهور وتلاها تفجير اخر في مدينة الصدر وهذا التفجير الثالث من نوعه وهو يؤشر الى خلل امني وخروقات امنية متكررة يعاني منها الجهاز الامني في العراق.

أضاف مراسلنا بان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عقد اجتماعا طارئا اكد فيه على محاسبة المقصرين بهذا الخصوص وايضا قام بتغييرات امنية واوقف قائد الفوج الماسك الامني في مدينة الصدر، واشار مراسل العالم الى ان الاحصائيات والناشطون يؤكدون من بين الشهداء 12 شهيد هم من الاطفال احدهم اقل من سنة و2 اقل من ثلاث سنوات والبقية اقل من 14 عام وبينهم نساء والبقية من الكبار وكلهم من المدنيين.

وأوضح مراسلنا ان عصابة جماعة "داعش" الوهابية تبنت العلمية الإنتحارية التي شهدتها مدينة الصدر في بغداد، من خلال بيان نشرته على موقعها وأكدت بان الارهابي ابوحمزة قام بالعملية الانتحارية.

واوضح مراسل العالم ان÷ بعد التفجير ونقل الشهداء والجرحى خرجت تظاهرة غاضبة في مدينة الصدر انتقدت الاجهزة الامنية والخرق الامني وطالبت بالعمل على توفير مزيد من الحماية للاهالي خاصة مدينة الصدر التي كانت دوما مستهدفة.

أما على المستوى الرسمي، قال بهروز ان ردود افعال صدرت حيال هذا التفجير الارهابي، البعض منها كانت منتقدة والبعض منها يطالب بالمزيد من العمل لحفظ الامن للشعب العراقي وخاصة العاصمة بغداد ومن بينها رد لرئيس البرلمان العراقي ورئيس الجمهورية وايضا نواب في البرلمان العراقي علقوا على العملية الارهابية الانتحارية وطالبوا الحكومة ورئيس الوزراء مصطفي الكاظمي بالتركيز على العمل الاستخباري والامني أكثر.

من جهته، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن تفجير مدينة الصدر جريمة بشعة وقسوةٌ قل مثيلها، فيما شدد على اقتلاع الإرهاب الحاقد، وذكر صالح في تغريدة مساء الإثنين، أنه «في جريمة بشعة وقسوةٌ قل مثيلها، يستهدفون أهلنا المدنيين في مدينة الصدر عشية العيد، لا يرتضون للشعب أن يهنأ ولو لحظة بالأمن والفرح».

وأضاف «لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد الجبان من جذوره، ويقيناً أن إرادة العراقيين عصية على إجرامهم ونذالتهم»، وختم تغريدته بالقول «‏الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى».

وفي السياق، ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الإثنين، إجتماعاً طارئاً ضم القيادات العسكرية والأمنية والإستخبارية، على خلفية التفجير الإرهابي الذي شهدته مدينة الصدر، شرقي بغداد، عشية عيد الأضحى.

واستهل الكاظمي الإجتماع، وفقا لبيان نشره مكتبه الاعلامي، بالإشارة الى أن الإرهاب وخوارج العصر أثبتوا فشلهم في الحصول على موطئ قدم نتيجة الضربات التي تلقوها على أيدي قواتنا المسلحة البطلة، فلجأوا الى مسار الخسّة والهزيمة عبر استهداف الأبرياء عشوائياً، كما هو ديدن الجبناء دائماً.

وقال الكاظمي: أقدم التعزية لأبنائنا وإخواننا وأهلنا في مدينة الصدر، وليعلم أهالي الشهداء أن القصاص سيلاحق الإرهاب في كل جحر وكل مخبأ، ولن ينعم الإرهابيون بمأمن على أرض العراق.

كما بين إن المجرمين بمحاولاتهم اليائسة، يريدون أن يخلقوا الفوضى، فبعد تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية، ذهبوا الى القتل العشوائي والتفجير وسط الناس الآمنين.

أما رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي فقد أكد على ضرورة المحاسبة وإجراء التغييرات لبعض القيادات الأمنية التي أثبتت تقصيرها.

وفي معرض تعليقه على تفجير مدينة الصدر شرقي بغداد، قال الحلبوسي في تغريدة على "تويتر" مساء الإثنين: "يستهدف الإرهاب فرحة العراقيين وهم يستقبلون عيد الأضحى المبارك ليثبت وحشيته تجاه شعبنا الصابر".

وأضاف رئيس مجلس النواب العراقي "نؤكد ضرورة المحاسبة وإجراء تغييرات لبعض القيادات الأمنية في البلاد، و التي اثبتت تقصيرها ولم تقدم شيئا في قواطع المسؤولية طوال السنوات السابقة"، مشدداً بالقول "يجب أن لا تمر هذه الخروقات دون مساءلة حقيقية".

وفي العاصمة الايرانية طهران أدانت وزارة الخارجية الايرانية هذا العمل الارهابي الجبان وابدت استعدادها للتعاون مع بغداد في مواجهة التحركات الارهابية، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة"، على استعداد ايران للتعاون مع العراق في مواجهة التحركات الارهابية التي تستهدف هذا البلد، مدينا بشدة التفجير الارهابي.

ونقلت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء عن خطيب زادة قوله على خلفية الهجوم الارهابي في مدينة الصدر، ان "هذه الاعمال الوحشية تأتي في سياق السيناريو الارهابي المشؤوم ضد العراق والذي طال الشعب العراقي المظلوم على اعتاب عيد الاضحى المبارك"، واعرب عن مواساته مع العراق حكومة وشعبا بهذا الحادث المرير؛ سائلا الباري تعالى ان يمن على الضحايا بالرحمة والغفران وعلى المصابين بالشفاء العاجل، ومؤكدا على استعداد الجمهورية الاسلامية الاىرانية للتعاون مع حكومة العراق في سياق مكافحة التحركات الارهابية التي تستهدف هذا البلد.

كما أعربت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الارهابي الذي استهدف المواطنين في سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية.

وادان بيان للسفارة، الهجوم الإرهابي الاخير في مدينة الصدر ببغداد، مقدما بخالص التعازي وصادق المواساة لحكومة العراق وشعبه الشقيق، ولذوي ضحايا هذا الهجوم الغادر، وتمنت السفارة في بيانه الشفاء العاجل للجرحى، والرحمة لأرواح الشهداء والصبر والسلوان لعوائلهم، واكدت على اهمية مكافحة الارهاب والتعاون بين دول المنطقة في هذا الصدد.

نتابع الان اهم التغريدات التي وردت في سياق الوسومات المذكورة اعلاه حيث غرد حساب الناشد العراقي (اسامة فليح - osama fleyeh) قائلا..

هذا الهجوم يدل على المأساة في العراق، لقد تغطى وجه المرأة بالدماء بعد تفجير بغداد اليوم.

This shows the tragedy in Iraq. The woman's makeup is now covered with blood after today's bombing in Baghdad. #Iraq #Baghdad #BaghdadBombing #مدينة_الصدر #سوق_الوحيلات

قال الناشط العراقي (محمد علي موسى - Mohammad Ali Musawi) في تغريدته:

في الدين الذي تتوزع قِبلته بين الرياض وتل أبيب وواشنطن وتأتي رُسُله من بقاع البؤس المختلفة فقراء الشيعة أضاحي العيد والكلامُ مُحرّمٌ لأن آلهة الدم لا تُحب الفُرقة ولعن الله من شقّ صف الجماعة #سوق_الوحيلات

قال حساب الناشطة العراقية (هدى علي علاوي - Hudaa .ali. allawi بديل 3):

هسة كنت بمجلس عزاء لاحد ضحايا #سوق_الوحيلات طفل عمره ١٢ سنة رايح مع اصدقائه يشترون احذية رياضية ، الاصدقاء عرفوهم وشهداء كذلك الا علي صاير اكوام من اللحم المفروم . حتى امه وابوه ماخلوهم يشوفوه للمرة الاخيرة من بشاعة المنظر . ساعد الله قلب كل مفجوع بابنه

ونشر حساب (حسين علاء الابيض) الذي عرف عن نفسه في بروفايله الشخصي قائلا: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ناشط اعلامي بهيئة ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الحشدالشعبي كل ما اكتبه يمثلني فقط ولا يمثل المكان الذي اعمل فيه،تغريداتي في المفضلة (الإعجابات).. حيث نشر حسين بيان ادانة صدر عن حزب الله لبنان جاء فيه:

بيان من #حزب_الله اللبناني : ندين التفجير الإرهابي الذي استهدف المواطنين العراقيين الأبرياء عشية #عيد_الاضحى . - هذا العمل الجبان في #العراق هو عودة لسياسة الإجرام التي تنتهجها منظمات التكفير ورعاتها . #لبنان #يوم_عرفة #سوق_الوحيلات

قال حساب طالب حوزة في النجف الاشرف (الشيخ حسين الشباني):

#اول_المتسترين_على_جريمة_التفجير هو من يقول فيه جنبه سياسية. محاولة التستر على المخطط البريطاني الذي أعلنه السفير بحد ذاتها جريمة كبرى. #سوق_الوحيلات

قال حساب الناشط العراقي (ابن الكتائب):

هذا الطفل رايح يشتري ملابس للعيد خوش عيديه عمو طوك الكل يدين ويسنكر العمل الارهابي بس ما يكدرون يعدمون الارهابية الي بالسجون ... الله لايوفقكم من كبيركم الى صغيركم ياسياسين يافاسدين

واخيرا نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة صغيرة معبرة للناشط العراقي (احمد صباح - Ahmed Sabah) قال فيها:

هكذا نستقبل العيد في مدينتي #مدينه_الصدر