شاهد .. أوروبا تتجاوز 50 مليون اصابة بكورونا في العالم

العالم - كورونا



رقم قياسي جديد تسجله المنطقة الاوروبية بما يتعلق بكوفيد تسعة عشر.. رويترز وفي احصاء أجرته قالت إن اوروبا باتت أول منطقة في العالم تتجاوز في اصاباتها حاجز الخمسين مليون.. مشيرة إلى أن السلالة الجديدة من المتحورات، والتي باتت تعرف بدلتا، أدت إلى ارتفاع قياسي في عداد الاصابات اليومية في المنطقة الاوروبية.. حيث وصلت أعداد الاصابات إلى مليون حال كل ثمانية أيام، فيما بلغت وفياة اوروبا منذ بدء الجائحة مليونا وثلاثمئة ألف حالة.

احصاء رويترز تزامن مع قرار انكلترا برفع القيود المفروضة بسبب الجائحة، بشكل شبه كامل، في قرار لاقى الكثير من الانتقاد والمعارضة، لا سيما من قبل مجموعة علماء دوليين مؤثرين، حيث دعوا الحكومة البريطانية إلى التراجع عن القرار، الذي اعتبروا أنه يهدّد بتقويض جهود السيطرة على الوباء.

الإرث التدميري الذي ارساه الفيورس في اقتصاد العالم، بات يهدد ملايين فرص العمل حول العالم، منظمة العمل الدولية، قالت إن الفيروس أضر بالنساء أكثر من الرجال فيما يتعلق بفقدان الوظائف، إلا أنها عادت لترجح أن يكون نمو الوظائف في العام الجاري للنساء يفوق مثيله للرجال، لكنها اعتبرت ان ذلك لن يكون كافيا لإعادة النساء إلى مستويات توظيفهن قبل الجائحة.

أكثر من أربعة بالمئة من وظائف النساء، تم الاستغناء عنها على الصعيد العالمي خلال العامين المنصرمين، ما مثّل انخفاضا بواقع اربعة وخمسين مليون وظيفة، متوقعة بلوغ عدد النساء العاملات خلال العام الحالي أقل بنحو ثلاثة عشر مليونا مقانة بالعام الفين وتسعة عشر.