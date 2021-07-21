بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية تجاه لبنان

العالم-لبنان

وأضاف أنه "لهذا السبب فإن حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بلبنان والمعلن عنها في الأمر التنفيذي رقم 13441 للـ1 من أغسطس 2007، يجب أن تبقى سارية المفعول بعد الـ1 من أغسطس 2021".

ويعتقد خبراء لبنانيون، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها سلة من الأهداف في لبنان، وأنها تفتح باب التدخلات الخارجية على مصراعيه، فمن ضمن الأهداف إضعاف "حزب الله" أو نزع سلاحه وكذلك الاكتشافات النفطية في المياه اللبنانية ضمن أهداف الجانب الأمريكي في لبنان، وأن أوروبا تسعى لذات الأهداف أيضا.

كما يرى الخبراء أن لتدخلات الأجنبية تلعب دورا فاعلا لناحية التدخلات بالسياسة الداخلية عبر الإيحاءات الخارجية الأمريكية الدائم بضرورة تعيين حكومة تكنوقراط بالكامل دون سياسيين وذلك يشير بشكل واضح إلى هذه التدخلات، وإلى الدور الأمريكي في تأزيم الأوضاع في لبنان".

ويرى الخبراء أن الأوضاع الأخيرة في لبنان فتح شهية الدول الأجنبية للتدخل في الأزمة اللبنانية، وأن الولايات المتحدة لها سلة أهداف في طليعتها بتر سلاح "حزب الله" لصالح الدول العبرية.