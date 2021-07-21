هاشتاغ.. إقتحامات جديدة للأقصى + فيديو

العالم - فلسطين

وتفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي مع هذا الحدث، حيث كتب حساب "القلم": كل ما نشاهده من اقتحامات بشعة وشنيعة من كيان العدو له دلالة واضحة.. إسرائيل سقطت وموعد الصبح قريب في أيام الله وعرفة والحج .. نقف ونؤيد المرابطين الشرفاء في المسجد الأقصى.

وقال "عبد الله الدباغ": يا رب المسجد الأقصى والبيت العتيق، يا من أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، اللهم احفظ لبيت المقدس آثاره وانصر من حفظه وأجاره.

وكتب "سعد الهيزعي": تحت حماية مرتزقة الكيان الصهيوني تدخل مجموعة قادة صهيونية لدراسة الموقع عسى الله أن يرد كيدهم في نحورهم متخذين من مجموعة أطفال دروعا بشرية.

ونختم بـ"رضوان الأخرس" الذي كتب: في يوم عرفة يقتحم المستوطنون وجنود الاحتلال المسجدالأقصى المبارك الآن في استفزاز واضح لمشاعر المسلمين!! استباحوا حرمة الزمان والمكان !!!

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