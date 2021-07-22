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وفد ايراني يزور معرض "الطيران والفضاء" الدولي في روسيا

وفد ايراني يزور معرض
الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

 قام وفد ايراني برئاسة مساعد وزير الدفاع المدير التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الايرانية العميد افشين خواجة فرد امس الاربعاء بزيارة لمعرض "الطيران والفضاء" الدولي الخامس عشر –ماكس 2021 .

العالم - ايران

وضم الوفد ايضا السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي واعضاء 35 شركة معرفية في زيارته لهذا المعرض المقام في مدينة جوکوفسكي شرق العاصمة الروسية موسكو.

وفي مستهل الزيارة قام الوفد الايراني بزيارة لجناح الجمهورية الاسلامية الايرانية في المعرض وتعرف على احدث انجازات البلاد في مجال الطيران والفضاء والذي تشارك فيه وزارة الدفاع و 35 شركة معرفية ايرانية تعرض فيه احدث منتوجاتها العلمية والتكنولوجية.

ويضم جناح وزارة الدفاع الايرانية معدات وقطع متطورة مهمة في صناعة الطيران والفضاء وانواع الطائرات والطائرات النفاثة مثل "ياسين" و"فجر" والقطع المتعلقة بالمحركات والمقصورة ومروحيات الاغاثة والنقل "صبا-248" و"سورنا" وطائرات مسيرة هجومية واستطلاعية "مهاجر-6" و"كروز كرار" وكوادكوبتر عمودي التحليق.

وقام الوفد الايراني ايضا بزيارة اجنحة عدد من الدول الاخرى ومنها روسيا وتعرف عن كثب على الاسلحة والمعدات العسكرية المعروضة فيها.

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