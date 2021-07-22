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روسيا تعلن استعدها لمنع أي عدوان ضد طاجيكستان

روسيا تعلن استعدها لمنع أي عدوان ضد طاجيكستان
الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، أن موسكو جاهزة عند الحاجة لاتخاذ إجراءات لمنع شن أي عدوان ضد طاجيكستان، ولذلك يجري العسكريون الروس تدريبات في هذه الجمهورية.

العالم-اوروبا

وقال رودينكو في حديثه لوكالة "نوفوستي": "عند الحاجة ستتخذ روسيا كل الإجراءات الضرورية لمنع شن عدوان أو تنظيم أي استفزازات إقليمية، وفقا لروح الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وطاجيكستان".

وأضاف أن وزارتي الدفاع وهيئتي حراسة الحدود للبلدين تجري اتصالات نشيطة باستخدام آليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأشار إلى أن "العسكريين الروس المرابطين في القاعدة العسكرية الـ201 في جمهورية طاجيكستان يجرون مناورات عسكرية تكتيكية مخططة وغير مخططة".

وشدد على أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة في تعزيز القدرة الدفاعية لطاجيكستان لاحقا أيضا.

ودقق: "إننا بلا شك سنواصل تقديم المساعدة في تعزيز القدرة الدفاعية لطاجيكستان، سواء في شكل ثنائي، أو في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي المؤرخ في 23 سبتمبر عام 2013، لتعزيز الحدود الطاجيكية الأفغانية، والذي يعد أهم آلية لضمان الأمن للحدود الجنوبية لهذه المنظمة".

وتشهد أفغانستان حاليا مواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة طالبان الذين يسيطرون على مناطق ريفية واسعة ويشنون هجمات متواصلة على مدن أفغانية كبيرة.

وتزداد حدة التوتر في أفغانستان على خلفية وعود الإدارة الأمريكية بإنهاء عملية سحب قواتها من الأراضي الأفغانية قبل 11 سبتمبر القادم.

وكان ممثلون عن واشنطن وعن حركة طالبان وقعوا في الدوحة في عام 2020 أول اتفاقية سلام منذ 18 عاما من الحرب.

وتقضي هذه الاتفاقية بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا وبدء الحوار الأفغاني الداخلي بعد تبادل الأسرى.

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