بلينكن: 'طالبان' قد تحاول السيطرة على السلطة في أفغانستان بالقوة

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وقال بلينكن، في مقابلة مع قناة "MSNBC"، اليوم الجمعة: "لدينا مباعث قلق جادة بشأن تصرفات عناصر طالبان، التي تشير إلى أنهم قد يحاولون السيطرة على السلطة في البلاد عن طريق القوة".

وتابع: "لكن في حال حدوث ذلك ستصبح أفغانستان دولة مارقة ولن تحصل على المساعدة التي تسعى وتحتاج إليها حسب طالبان... ولن تتلقى دعم المجتمع الدولي الذي تقول طالبان إن البلاد بحاجة إليه".

وأضاف: "نستغل بشكل نشط السبل الدبلوماسية للتعاون لأن هذا النزاع لا حل عسكريا له، ونبذل جهودا من أجل إنهائه".

ومنذ بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان تشن الحركة هجوما واسعا على القوات الحكومية في جبهات عدة، وقالت "طالبان" سابقا إنها سيطرت على 85% من أراضي البلاد لكن السلطات في كابل وصفت هذا التصريح بالدعائي.

وفي وقت سابق من الجمعة هددت "طالبان" الولايات المتحدة بـ"عواقب" بعد الغارات الجوية التي نفذها الجيش الأمريكي لدعم القوات الأفغانية التي تحارب الحركة في ولاية قندهار.