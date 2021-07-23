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بريطانيا تسجل 36 ألف إصابة و64 وفاة جديدة بكورونا

بريطانيا تسجل 36 ألف إصابة و64 وفاة جديدة بكورونا
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

سجلت وزارة الصحة البريطانية، الجمعة، أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، إضافة إلى رصد 64 حافة وفاة جراء المرض.

العالم _ أوروبا

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 36383، مقارنة مع 39906 الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 5.637 مليون إصابة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 64 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 84 الخميس، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 129044 شخصا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى نحو 46.476 مليون شخص، بينهم 36.762 مليون حصلوا على الجرعتين.

وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا لمؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المكتشفة من فيروس كورونا في الهند.

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بريطانيا تسجل 36 ألف إصابة و64 وفاة جديدة بكورونا