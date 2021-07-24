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أولمبياد طوكيو 2021.. جدول ترتيب مجموعات كرة اليد

أولمبياد طوكيو 2021.. جدول ترتيب مجموعات كرة اليد
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

انتهت فعاليات الجولة الأولى لمنافسات كرة اليد للرجال في أولمبياد طوكيو 2021 اليوم السبت 24 يوليو/تموز 2021.

العالم منوعات

وكانت مباريات الجولة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية، شهدت بعض المفاجآت، كان أبرزها خسارة الأرجنتين من أستراليا، وألمانيا بنتيجة كبيرة من البرازيل.

ويشارك منتخب مصر الأولمبي، والمنتخب السعودي الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021، حيث أوقعتهما القرعة في مجموعتي الموت في البطولة، لكن التاريخ يوكد أن لا شيء مستحيل في عالم الساحرة المستديرة، خاصةً على صعيد منتخبات الشباب.

وقبل انطلاق الجولة الثانية، تعرف على جدول نتائج مباريات الجولة الأولى لمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2021، وترتيب المجموعات والقنوات الناقلة للمباريات.

جدول نتائج مباريات أولمبياد طوكيو 2021 كرة اليد - الجولة الأولى

القنوات الناقلة لأولمبياد طوكيو 2021

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورتس على حقوق بث البطولة في الوطن العربي وفي الشرق الأوسط لجميع الألعاب في أولمبياد طوكيو 2021، وذلك حتى قبل تأجيلها في العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ستذاع مباريات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020 على شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس، وستخصص مجموعة من قنواتها لبث المباريات، ومن المنتظر أن تقوم الشبكة بفتح قنواتها المشفرة أو نقل مباريات مصر والسعودية على القناة المفتوحة، لكن لا يوجد تأكيد لهذا الأمر.

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