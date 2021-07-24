جبهة مغربية تعلن رفض "الغزو السياحي الصهيوني" للبلاد

العالم- مغرب



وقالت الجبهة في بيان السبت، إن الحملة تأتي "تنديدا بالغزو السياحي الصهيوني المرتقب لبلادنا صيف هذه السنة، ورفضا لكل أشكال التطبيع مع الصهاينة".



وبينت أن الحملة ستكون تحت شعار "لا أهلا ولا سهلا بالصهاينة مجرمي الحرب في بلادنا" وعبر هاشتاغ #لا_مرحبا_بالصهاينة_في_بلدي.



وتنطلق الحملة من 24 يوليو/تموز وتستمر حتى 30 من ذات الشهر. وأكدت أن "انخراطكم دعم للقضية (الفلسطينية"، وفق البيان.



ودعت "سائر المواطنات والمواطنين إلى الانخراط في الحملة والتجاوب معها، وعدم تصديق الرواية التدليسية الرسمية حول الأصول المغربية للمجرمين المعنيين، فقد تحولوا الى مجرمي حرب".