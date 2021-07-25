طيران الاحتلال يبدأ رحلات سياحية إلى مراكش المغربية

العالم - الاحتلال

وقال مسؤولون مغاربة، إنه بالإضافة إلى هاتين الشركتين، ستبدأ شركة ثالثة، وهي "أركيا"، رحلاتها إلى المغرب، في الرابع من آب/ أغسطس المقبل.

وستربط هذه الرحلات مباشرة بين "تل أبيب" ومراكش والدار البيضاء، في خطوة تهدف إلى جذب "38000 سائح إسرائيلي إلى المغرب مع نهاية العام الحالي، في حين تتولى شركة الخطوط الملكية المغربية جلب 12000 سائح إسرائيلي مع نهاية 2021".

ويطمح المغرب إلى جلب 200 ألف "سائح" من الاحتلال بحلول 2022، بحسب "رويترز".

وقال الزبير بوحود، الباحث في الميدان السياحي، إن "السياح الإسرائيليين كانوا دائما يأتون إلى المغرب، لكن عبر رحلات غير مباشرة، الفرق اليوم هو الربط المباشر، الذي من شأنه تسريع عمليات السفر".

وأضاف أن "الرحلات السياحية بين المغرب وإسرائيل تأجلت عدة مرات بسبب الوضع الوبائي".

وكان المغرب قد أعاد العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو منذ عام 1976.

وأثارت الخطوة رفضا شعبيا مغربيا، وغضبا فلسطينيا.