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مراسل العالم: المقاومة العراقية ترفض اي تواجد أمريكي على ارضها

الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال مراسل قناة العالم في العراق أن موقف رئيس الورزاء العراقي مصطفى الكاظمي حول عدم حاجة العراق لوجود قوات قتالية أجنبية ليس موقفاً جديداً حيث تتكرر الحكومة العراقية هذا الموقف منذ بدء الحوار الاستراتيجي مع امريكا قبل اشهر.

العالم - خاص العالم

وأضاف مراسلنا الزميل نويد بهروز بأن هناك تناقض بين موقف الحكومة العراقية وموقف الحكومة الأمريكية حيث وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن عدم انسحاب القوات الامريكية من العراق وسوف تبقى على عددها الحالي والذي سيحصل هو تحويل العنوان من قتالي الى استشاري مضيفاً بان الفرق بين عنوان القتالي والاستشاري ليس واضحاً لدى العراقيين.

وتابع مراسل العالم بان السفارة الأمريكية في بغداد تحولت الى معسكر بفعل وجود قوات قتالية أمريكية هناك اضافة الى وجود القوات الامريكية في قاعدتي عين الاسد والحرير وحسب المراقبين ستبقى هذه القوات في العراق مع تغيير العنوان وهذا لن ينطلي على العراقيين وهذا ما اثار حفيظة المقاومة العراقية والشعب العراقي من أن تغيير العنوان لا يعني انسحاب القوات العراقية.

وأكد مراسل العالم على موقف فصائل المقاومة العراقية الرافض للوجود الأمريكي على الاراضي العراقية سواء كان قتالي او استشاري او تدريبي حيث اكدت المقاومة استمرار عملها في حال لم تنسحب القوات الامريكية من الاراضي العراقية كما وجهت المقاومة رسالة الى الحكومة العراقية بأن تكون مستوى المسؤولية تجسد ارادة الشعب العراقي.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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