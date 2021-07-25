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تعديل وزاري مرتقب في مصر

تعديل وزاري مرتقب في مصر
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر برلماني مصري عن وصول خطاب رئيس البلاد بأسماء الوزراء الذين سيشملهم التعديل الوزاري لرئيس مجلس النواب الاثنين المقبل قبل بدء الجلسة العامة تنفيذا لنص المادة 147 من الدستور.

العالم- مصر

وأضاف المصدر، أن قائمة التعديلات الوزارية قد تتضمن وزراء البيئة، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدنى، والسياحة والآثار، والإعلام والثقافة، والتعليم العالي، والقوى العاملة، والأوقاف، والتنمية المحلية، والري، والزراعة، والشباب والرياضة بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

يذكر أن النائب والإعلامي مصطفى بكري، قد غرد على حسابه في "تويتر" عن تعديل وزاري محتمل يشمل عدة وزارات في مصر قائلا: "‏أتوقع قرب التعديل الوزاري المرتقب برئاسة د . مصطفي مدبولي، المعلومات تشير إلى إحتمال أن يشمل التعديل عددا ليس بالقليل، وتوقع تغيير (16) محافظا".

وأضاف بكري صباح اليوم الأحد أن "الوزير السابق محمود محى الدين غادر القاهرة صباح اليوم إلى الولايات المتحدة وهو الأمر الذي يعني أنه لن يتولى رئاسة مجلس الوزراء كما أشيع فى مصر خلال الأيام الماضية".

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