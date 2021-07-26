المعارضة البحرينية تدشن حملة لوقف أحكام الإعدام

العالم - البحرين

وتأتي هذه الحملة تزامنًا مع ذكرى إعدام الشهيدين أحمد الملالي، يوم الثلاثاء المقبل المصادف 27 يوليو 2021، انطلاقا من الساعة 8 مساء بتوقيت البحرين.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة "ريبريف" الخيرية في المملكة المتحدة ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، فإنه يوجد في السجون البحرينية 26 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام عليهم، تقول المنظمة إن بعضهم تعرض للتعذيب من أجل انتزاع الاعترافات.

وذكر التقرير أن أحكام الإعدام في البحرين ارتفعت بنسبة 600 في المائة منذ بداية الربيع العربي. كما أكد أن استخدام التعذيب "يتصاعد بشكل كبير" من عام 2011، وفقا لصحيفة "الإندبندنت".

كما وجد أن 51 شخصًا على الأقل حُكم عليهم بالإعدام منذ احتجاجات الثورات العربية عام 2011، مقارنة بسبعة أحكام بالإعدام في العقد السابق.