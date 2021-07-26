الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المعارضة البحرينية تدشن حملة لوقف أحكام الإعدام

المعارضة البحرينية تدشن حملة لوقف أحكام الإعدام
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

قررت قوى معارضة بحرينية تدشين حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للمطالبة بوقف أحكام الإعدام في البحرين.

العالم - البحرين

وتأتي هذه الحملة تزامنًا مع ذكرى إعدام الشهيدين أحمد الملالي، يوم الثلاثاء المقبل المصادف 27 يوليو 2021، انطلاقا من الساعة 8 مساء بتوقيت البحرين.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة "ريبريف" الخيرية في المملكة المتحدة ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، فإنه يوجد في السجون البحرينية 26 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام عليهم، تقول المنظمة إن بعضهم تعرض للتعذيب من أجل انتزاع الاعترافات.

وذكر التقرير أن أحكام الإعدام في البحرين ارتفعت بنسبة 600 في المائة منذ بداية الربيع العربي. كما أكد أن استخدام التعذيب "يتصاعد بشكل كبير" من عام 2011، وفقا لصحيفة "الإندبندنت".

كما وجد أن 51 شخصًا على الأقل حُكم عليهم بالإعدام منذ احتجاجات الثورات العربية عام 2011، مقارنة بسبعة أحكام بالإعدام في العقد السابق.

روابط ذات صلة

تصاعد بأحكام الإعدام والتعذيب في البحرين رغم المساعدات البريطانية

حكومة البحرين ترفض دعوة أممية للإفراج عن ناشطين سياسيين محكومين بالإعدام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس...انصار سعيد والبرلمان يواصلون الانتشار في الشوارع

تونس..مستشار رئيس 'النهضة' السياسي يدعو مؤسسات الدولة لعدم تطبيق قرارات سعيد

تدهور خطير في صحة زعيم حركة حق المعتقل 'حسن مشيمع'

مقتل 9 أشخاص جراء انهيار أرضي في شمال الهند

المعارضة البحرينية تدشن حملة لوقف أحكام الإعدام

افتتاح كلية ناخيموف البحرية الروسية في سوريا