الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١
٠٨:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

سلسلة عمليات طبية نوعية روسية سورية

سلسلة عمليات طبية نوعية روسية سورية
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

تعقد اللجان الطبية "الروسية- السورية"، سلسلة من الاجتماعات المشتركة في ميادين زراعة العظام، والدراسات الجيتية والإغاثة في حالات الطوارئ.

العالم - سوريا

ويشارك في الاجتماعات، التي تعقد اليوم في العاصمة السورية، خبراء من مؤسسات وشركات روسية متخصصة من ضمن وفد روسي وصل إلى دمشق مؤخرا.

عمليات طبية نوعية

في مشفى تشرين العسكري شمالي دمشق، يستأنف خبراء الهيئة الطبية الوطنية البيولوجية الروسية تنفيذ سلسلة من العمليات النوعية لزراعة تعويضات العظام في منطقة الحوض والفخذين، التي تنتجها شركة "COMPOSIT- E- TRACK" الروسية.

وتشارك في هذه الفعالية كوادر طبية متخصصة من وزارة الصحة السورية وجامعة دمشق بالإضافة إلى مشفى تشرين العسكري والأسد الجامعي، فيما يشارك عن الجانب الروسي كل من الهيئة الطبية البيولوجية الروسية، بالإضافة إلى الشركتين الروسيتين "COMPOSIT- E- TRACK" و"راديالوجيا".

دراسات جينية

وفي جانب العلوم الطبية، ينتظر أن تبدأ اللجان العلمية في كلا البلدين بإجراء دراسة جينية لفيروس (سارس 2) لتحديد الصفات الوراثية للمحرض، وأهميته الوبائية والسريرية، وتقييم مخاطر نقل العسكريين الروس عند عودتهم إلى روسيا الاتحادية من سلالات جديدة من كوفيد 19.

ويضطلع بهذه الدراسة خبراء إخصائيون من وزارتي الصحة والدفاع السوريتيين إلى جانب خبراء من وزارة الدفاع الروسية وممثلو مؤسسة موازنة الدولة (معهد بحوث الإنفلونزا) في روسيا الاتحادية.

أطباء الجيل الجديد

ويستضيف قصر المؤتمرات بدمشق، لقاء وفد روسي برئاسة رئيس قسم التنسيق الروسي ديمتري إيغوروف، مع أطباء سوريين شباب من "خريجي برنامج الجيل الجديد" الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما.

وعقب الاجتماع، ينتظر أن يعقد اجتماع عمل مع ممثلي المنظمة الروسية المتخصصة في تقديم المساعدة للضحايا في حالات الطوارئ، ينتهي بوضع اتفاقيات تعاون في مجال تعليم وتدريب المتطوعين والمشاركة في البرامج التعليمية.

ويشارك في الاجتماع رئيس منظمة الشباب في روسيا أندري كوزيف، وعلى الطرف الآخر، خبراء واختصاصيين من وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا.

روابط ذات صلة

شاهد: غاية الغرب إبقاء سوريا في حالة لا حرب لا سلم

بالفيديو.. لحظة استهداف مدرعة تركية في عفرين السورية

"قسد" تنشىء  نقطة عسكرية في الحوايج بمدينة الميادين

كيف وأدت القبائل مشروع "الصحوات" الأميركي شرق الفرات السوري؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئاسة التونسية تصدر بيانا جديدا بشأن قرارات الرئيس قيس سعيد

حوادث إطلاق النار تسجل رقما اسبوعيا قياسيا في الولايات المتحدة

هل أزمة المحروقات في لبنان الى الحل؟

وزير لبناني سابق.. ثلاث ملفات نراها كافية إذا شكل نجيب ميقاتي

لبنان :عون سيلتقي وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم

عون يجري استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس للحكومة اللبنانية