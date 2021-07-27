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أتمر يشيد بموقف إيران العقلاني من عملية السلام الأفغانية

أتمر يشيد بموقف إيران العقلاني من عملية السلام الأفغانية
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

أشاد وزير الخارجية الأفغاني ، خلال لقائه مع الممثل الخاص لوزارة الارجية الايرانية ، بموقف طهران المعقول من عملية السلام.

العالم - ايران

ويفيد تقرير وكالة أنباء فارس إن "محمد إبراهيم طاهريان فرد" الممثل الخاص لوزارة الخارجية الإيرانية ، الذي يزور كابول على راس وفد التقى مساء الاثنين مع "محمد حنيف أتمر". وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية وعقد معه جولة من المباحثات.

وأشاد وزير الخارجية الأفغاني خلال الاجتماع بالموقف المعقول للجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم لعملية السلام في بلاده، بما في ذلك وقف العنف ووقف أعمال القتل التعسفي وتعذيب المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها حركة طالبان وقال إن وجود طالبان وتصاعد العنف من قبلهم سيؤدي إلى انتشار التطرف وتواجد الجماعات الإرهابية الدولية ، بما في ذلك داعش ، في أفغانستان والمنطقة.

ووصف أتمر التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والتجاري بين كابول وطهران بأنه حاجة ملحة لحكومتي وشعبي البلدين ، ودعا إلى مزيد من التعاون في مختلف المجالات ، لا سيما عملية السلام.

بدوره أكد طاهريان فرد دعم إيران لعملية السلام الأفغانية مع الحفاظ على إنجازات العقدين الماضيين ، ودعا إلى مزيد من التعاون بين كابول وطهران في مختلف المجالات ، بما في ذلك التعاون الحدودي والمزيد من التنسيق بين الدوائرالمعنية في البلدين.

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