نتائج اليوم الثاني من الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة اللبنانية

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم، ، أشار مراسلنا الى استشارات مع الرئيس المكلف مع الكتل النيابية التي التقاها في مجلس النواب، وكانت حصيلة هذه الاستشارات، قال عنها في ختام اللقاءات التي اجراها نجيب ميقاتي مع النواب، بأنه سمع من الجميع بأنهم مصرّون على التعاون لتشكيل حكومة لبنانية، والكل متعاون وطالب بالاسراع في تشكيل حكومة على الاقل، من أجل تدارك الازمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.

والتقى بجميع الكتل النيابية بمن فيهم بعض النواب الذين تغيبوا بالامس عن تسميته، كالنائب نهاد المشنوق، ومن كتلة ضمانة الجبل برئاسة طلال ارسلان، لانهم حضروا اليوم الى مجلس النواب وأبدوا بآرائهم حول الحكومة المزمع تشكيلها.

وكانت قد انتهت عصر اليوم الثلاثاء الاستشارات النيابية غير الملزمة في المجلس النيابي لتشكيل الحكومة في لبنان.

واشار رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بعد انتهاء ، الى انه كان هناك اجماع كامل على الطلب بالاستعجال لتشكيل الحكومة الجديدة كي نعيد دور الدولة في هذه الظروف الصعبة.

ولفت ميقاتي الى ان مطلب المواطن العيش الكريم والحصول على الكهرباء والدواء المحروقات.



وقال: الظروف صعبة ويجب تأمين حاجات المواطن، وبعد الجلسة مع الكتل سأطلع الرئيس عون على الضرورة القصوى بتشكيل الحكومة، وسأتردد الى القصر الجمهوري دائما للاسراع في تشكيل الحكومة.

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