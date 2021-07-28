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لماذا یتم نقل داعش من سوريا وليبيا إلی أفغانستان؟

لماذا یتم نقل داعش من سوريا وليبيا إلی أفغانستان؟
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

الخبر واعرابه

العالم- الخبر واعرابه

الخبر:

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية إن لديها معلومات تفيد بأن امريکا تنقل مسلحي داعش من سوريا و ليبيا ودول أخرى الی أفغانستان.

التحليل:

- إن نشر هذا الخبر من قبل الجيش الروسي يؤكد وجهة النظر الاستراتيجية للولايات المتحدة تجاه أعدائها ، ويقال في هذا المنظور إن امريکا لا تدمر أعداءها بشكل كامل ، بل تضعفهم وتحمي الأنواع الضعيفة منهم لاستخدامها في المستقبل.

- تم تكليف داعش في العراق ، وخاصة في العامين الماضيين زعزعةَ الاستقرار وجعل العراق غير آمن. في ظل الظروف الجديدة ، وفي غضون الاتفاق الأخير بين امريکا والعراق لسحب القوات الأمريكية من البلاد بحلول نهاية العام ، یبدو أن داعش فقد دوره الخاص السابق ، ولم تعد امریکا بحاجة إلى حضوره في العراق.

- في سوريا ، نظرًا لوجود الأكراد المدعومين امريکیا في الشمال الشرقي لهذا البلد ، وتعاظم جهود أمريکا لإنشاء قوة جديدة من البدو والعشائر في شمال شرق سوريا لحماية مصالحها من جهة أخری، و أخيرا قرار هذا البلد بالإبقاء على ما لا يقل عن 900 جندي له في شمال شرق سوريا قد سد حاجة امريكا السابقة لداعش كقوة لتبرير استمرار الوجود الأمريکي في سوريا.

- في حين أن داعش في حال ضعفه وتفرقه في أنحاء العالم لا يسعه تلبية مطالب أمريکا الجديدة كما ينبغي ، فإن تركيزه في منطقة جغرافية معينة مثل أفغانستان سيكون أكثر فاعلية في خدمة مصالح امريکا لاسيما أن مغادرة أفغانستان و تسليمها للمتنافسين تشکل صعوبة لأمريکا، والأصعب منه هو تخيل أفغانستان خاضعة لطالبان الذي اعتبر مکافحة الاحتلال الامريکي أحد مبادئه الوجودية.

- على الرغم من أن قضية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بدت منذ اليوم الأول مريبة للغاية ومثيرة للتفكير ، مع نشر أخبار مثل جمع داعش ونقله إلى أفغانستان ، يتضح أن امريکا ليس لديها نية لمغادرة المنطقة بالكامل وترك الأمر بجدية للمتنافسين؛ خاصة وأن الموارد التي وهبها الله للمنطقة وسوق مبيعات الأسلحة لا يمكن تجاهلها ، والأهم من ذلك إسرائيل التي هي في حاجة إلى مزيد من الاهتمام أكثر من أي وقت مضى.

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