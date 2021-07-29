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وزير الخارجية الاماراتي يتصل هاتفيا بنظيره التونسي

وزير الخارجية الاماراتي يتصل هاتفيا بنظيره التونسي
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

أجرى وزير الخارجية الإماراتي "عبدالله بن زايد آل نهيان"، اتصالا هاتفيا بنظيره التونسي، "عثمان الجرندي"، مؤكدا دعم الإمارات لتونس في ظل التطورات التي تعيشها حاليا.

العالم - الإمارات

وذكر مكتب وزير الخارجية الإماراتي، عبر "تويتر"، أن الجرندي أطلع نظيره "على آخر التطورات في تونس الشقيقة"، فيما عبر آل نهيان "عن ثقة ودعم دولة الإمارات الكامل لتونس وتضامنها معها في مجابهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19".

وشهدت تونس في الأيام الماضية أزمة سياسية على خلفية تدهور الأحوال الاقتصادية والمشاكل في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

ومساء الأحد أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الإجراءات بتنفيذ انقلاب.

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