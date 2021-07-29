إطلاق عدة رشقات من الرصاص على منزل رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس

العالم-سوريا

وفور وقوع هذا العمل الإجرامي حضرت الجهات المختصة وباشرت تحقيقاتها لمعرفة الفاعلين وإلقاء القبض عليهم.

وذكر حمّاد ل”الوطن” أنه يأمل أن تتمكن الجهات المختصة من معرفة منفذي هذا العمل (الإرهابي)ومن يقف وراءهم وأن تلقي القبض عليهم وتسلمهم للقضاء المختص بسرعة لينالوا جزاء مااقترفت أيديهم وحتى تكون العقوبة عبرة لكل من يفكر بالإقدام على مثل هذه الأفعال الخسيسة والإجرامية البعيدة كل البعد عن أخلاق الشرفاء من أبناء مجتمعنا ووطننا.

مصدر موثوق في قيادة شرطة طرطوس أكد ل”الوطن” أن التحقيقات جارية على قدم وساق لمعرفة مرتكبي هذا الفعل الجرمي وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء أصولا.ً