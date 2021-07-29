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وصول 17 ألف قطعة آثرية من امريكا الى العراق

وصول 17 ألف قطعة آثرية من امريكا الى العراق
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الخميس، عن وصول 17 ألف قطعة آثرية من امريكا الى العراق.

العالم-العراق

وقال ناظم في مؤتمر صحفي ب‍مطار بغداد الدولي، إن "الآثار التي وصلت للعراق هي من الرقم الطينية، استردها العراق وعادت لأرضها الأصلية".

وأضاف، أن "الآثار المستردة جاءت بجهود حثيثة من وزارتي الخارجية والثقافة ممثلة بهيئة الآثار والتراث وجهد عظيم من السفارة العراقية في واشنطن".

وتابع أن "العراق سيواصل العمل لاسترداد الآثار التي سرقت ونهبت من الوطن، والآثار المستردة ستعرض في المتحف العراقي".

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقب وصوله الى بغداد قادماً من واشنطن، اعتزاز العراق حكومة وشعباً بما تحقّق لصالح حفظ الإرث الرافديني باستعادة 17 ألف قطعة أثرية، تم استلامها من الولايات المتحدة الأمريكية، وعادت مع الوفد على متن الطائرة نفسها.

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