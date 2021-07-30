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الصحة الايرانية: تسجيل 270 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 270 وفاة جديدة بكورونا
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن تسجيل 24715 إصابة جديدة بكورونا في مختلف محافظات البلاد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

العالم - ايران

وورد في البيان اليومي الصادر عن قسم العلاقات العامة والاعلام في وزارة الصحة الايرانية ان 270 حالة وفاة جديدة تم تسجيلها في مختلف ارجاء البلاد جراء الاصابة بكورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

واضافت: إن اجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء الاصابة بهذا الوباء بلغ 90344 شخصا منذ تفشي كورونا في البلاد.

ونوهت الوزارة الى ان اجمالي المتعافين من الوباء بلغ 3 ملايين و 348 الفا و363 شخصا منذ تفشي كورونا في البلاد.

واشارت الى تطعيم 12 مليون و 18 الفا و 648 جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في مختلف محافظات البلاد لحد الآن.

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