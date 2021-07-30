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قوات الأمن التونسي تعتقل نائبا أمام منزله

قوات الأمن التونسي تعتقل نائبا أمام منزله
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

قالت زوجة النائب بالبرلمان التونسي ياسين العياري إن قوات أمن بالزي المدني اعتقلت اليوم الجمعة زوجها الذي اتهم الرئيس قيس سعيد على "فيسبوك" بأنه نفذ "انقلابا عسكريا".

العالم - تونس

من جهتها أعلنت "حركة أمل وعمل" في بيان على صفحتها الرسمية أنه تم إيقاف النائب العياري أمام منزله.

وقالت في البيان: "تعلم حركة أمل وعمل الرأي العام الوطني أنه تم خطف نائب الشعب ياسين العياري من أمام منزله وأخذه بدون الاستظهار بأي وثيقة أو إذن قضائي أو إعلام زوجته بمكان أخذه، من طرف مجموعة كبيرة من الأعوان عرفوا أنفسهم بأنهم أمن رئاسي".

وأضافت "لا معطيات حاليا ننشرها وندعوكم إلى تلقي الأخبار حول الموضوع فقط من الصفحة الرسمية للحركة".

وكان العياري قد وجه انتقادات متكررة في السابق لسعيد، الذي أقال يوم الأحد رئيس الوزراء هشام المشيشي، وعلق عمل البرلمان لمدة شهر، وقال إنه يتولى السلطة التنفيذية.

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قوات الأمن التونسي تعتقل نائبا أمام منزله

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