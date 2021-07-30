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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

قرارات سعيد وديمقراطية تونس ومكاسب البيضاء اليمنية الاستراتيجية

قرارات سعيد وديمقراطية تونس ومكاسب البيضاء اليمنية الاستراتيجية
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" لهذه الليلة في ملفه الاول... تكليف الرئيسُ التونسي قيس سعيّد مستشارَه رضا غرسلاوي بتسييرِ وزارةِ الداخلية. ودخلت قراراتُ سعيّد بتعليقِ اختصاصاتِ البرلمان ورفعِ الحصانة عن الأعضاءِ حيزَ التنفيذ لمدة شهر قابلة للتمديد.

العالم- خاص بالعالم

وفيما تحدث سعيد عن لوبياتٍ وفاسدين يحركون الخيوطَ من خلفِ الستار؛ أعرب رئيسُ حركةِ النهضة راشد الغنوشي استعدادَه للتنازلِ من أجلِ استعادةِ الديمقراطية، ملوحاً بدعوةِ الشارع للدفاعِ عن ديمقراطيتهِ إنْ لم يكن هناك اتفاقٌ بشأنِ الحكومةِ المقبلة.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... اعلان المتحدثُ باسمِ القواتِ المسلحة اليمينة العميد يحيى سريع عن استكمالِ المرحلةِ الثانيةِ من عمليةِ "النصر المبين"،.

وكشفَ العميد سريع عن تفاصيلِ معركةِ تطهيرِ ما تبقى في محافظةِ البيضاء من العناصرِ التكفيريةِ المرتبطة بتحالفِ العدوان السعودي الاماراتي. مشدداً على استمرارِ القتال حتى تحريرِ كافةِ الأراضي اليمنيةِ وفرضِ السيادةِ وتحقيقِ الاستقلال.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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