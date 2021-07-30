قرارات سعيد وديمقراطية تونس ومكاسب البيضاء اليمنية الاستراتيجية

العالم- خاص بالعالم

وفيما تحدث سعيد عن لوبياتٍ وفاسدين يحركون الخيوطَ من خلفِ الستار؛ أعرب رئيسُ حركةِ النهضة راشد الغنوشي استعدادَه للتنازلِ من أجلِ استعادةِ الديمقراطية، ملوحاً بدعوةِ الشارع للدفاعِ عن ديمقراطيتهِ إنْ لم يكن هناك اتفاقٌ بشأنِ الحكومةِ المقبلة.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... اعلان المتحدثُ باسمِ القواتِ المسلحة اليمينة العميد يحيى سريع عن استكمالِ المرحلةِ الثانيةِ من عمليةِ "النصر المبين"،.

وكشفَ العميد سريع عن تفاصيلِ معركةِ تطهيرِ ما تبقى في محافظةِ البيضاء من العناصرِ التكفيريةِ المرتبطة بتحالفِ العدوان السعودي الاماراتي. مشدداً على استمرارِ القتال حتى تحريرِ كافةِ الأراضي اليمنيةِ وفرضِ السيادةِ وتحقيقِ الاستقلال.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.