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غضب 'إسرائيلي' من مقاطعة اللاعبين العرب في الأولمبيات

غضب 'إسرائيلي' من مقاطعة اللاعبين العرب في الأولمبيات
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال صحفي وكاتب "إسرائيلي" اليوم الجمعة:" إن الرياضيين من الدول العربية لم يعودوا يبحثون عن أعذار عند مقاطعتهم الجولات الرياضية مع الرياضيين "الإسرائيليين"، بل يعلنونها صراحة أنهم لن يخوضوها مما يعتبر عارا بحق "إسرائيل"، ويتطلب العمل على إيقاف هذه المقاطعة الدائمة للاعبيها".

العالم - الاحتلال

وأكد الصحفي "الاسرائيلي" يائير كاتان أن "إسرائيل" تعودت على ذلك، وبات كل حدث من هذا النوع يتصدر عناوين الصحف، حيث أن أي رياضي من دولة عربية، بات بإمكانه أن ينسحب من التنافس أمام كل رياضي "إسرائيلي".

كما أوضح أن الرياضة "الإسرائيلية" أصيبت بصدمة كاملة عندما أعلن اللاعب الجزائري الافتتاحي نورين قبل أيام قليلة بعد القرعة، أنه لن ينافس توهار بوتبول اللاعب "الإسرائيلي" في بطولة الجودو الأولمبية المنعقدة في طوكيو ".

وأشار الصحفي الاسرائيلي إلى أنه في الماضي كان المقاطعون العرب يفتعلون إصابات رياضية لتقديم عذر مفترض لانسحابهم من المواجهة مع الرياضيين "الإسرائيليين"، أما اليوم يعلن الرياضيون العرب ودون خوف، رفضهم للنزال مع الرياضيين "الإسرائيليين".

يشار إلى أن الرياضي الجزائري نورين أكد في حينه أنه لا ينوي أن تتسخ يداه أمام الرياضي "الإسرائيلي"، رافضاً اللعب مقابل اللاعب الاسرائيلي في الأولمبياد.

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