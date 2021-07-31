الجيش الأفغاني يستعيد السيطرة على "غوزار" في هرات من طالبان

العالم- أفغانستان

وأضافت الوزارة، في بيان : "استعادت قوات الأمن الوطني الأفغانية والمليشيا، بدعم من القوات الجوية الأفغانية، اليوم السيطرة على منطقة غوزار في ولاية هرات من سيطرة طالبان. وتم خلال ذلك قتل أو جرح أكثر من 100 من مسلحي طالبان".

وأكدت الوزارة أن الجيش، تمكن خلال العملية من ضبط كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر.

وتشهد أفغانستان حاليا مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان الذين يسيطرون على مناطق ريفية واسعة، ويشنون هجمات متواصلة على مدن أفغانية كبيرة.

وتزداد حدة التوتر في أفغانستان على خلفية وعود الإدارة الأمريكية بإنهاء عملية سحب قواتها المحتلة من الأراضي الأفغانية قبل 11 سبتمبر القادم.