السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١
٠١:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تطبيق في الهاتف الذكي يكشف النقود المزيفة

تطبيق في الهاتف الذكي يكشف النقود المزيفة
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

قالت أناستاسيا إليتشيفا المختصة في اختبار برنامج ماسينجر Gem4me، إنه توجد تطبيقات خاصة على الهاتف الذكي، تسمح بكشف الأوراق النقدية المزورة.

العالممنوعات

وأضافت الخبيرة: "على سبيل المثال، للقيام بذلك يتم في بنجاح روسيا استخدام تطبيق للمصرف المركزي تحت اسم الأوراق النقدية لبنك روسيا".

ونوهت بأن "هذا التطبيق، لا يكشف تلقائيا الأوراق النقدية الحقيقية باستخدام الكاميرا، ولكنه يعطي قائمة بالعلامات التي تدل عليها، ويشير إلى ما يجب التحقق منه خلال ذلك". ويمكن للمستخدم بشكل مستقل وذاتي، فحص الأوراق النقدية للتأكد من صحتها وذلك من خلال واجهة interface البرنامج.

وهناك تطبيق "الماسح الضوئي للأموال المزيفة"، الذي يسمح بفحص ليس فقط الروبلات بل الدولارات واليورو. وللتحقق، يجب توجيه كاميرا الهاتف الذكي إلى الورقة النقدية وانتظار رد فعل البرنامج، والذي سيعطي إجابة إيجابية أو سلبية حول أصالة القطعة المالية.

تصنيف :

روابط ذات صلة

سناب شات تعلن اصابتها بخلل فني

كيفية التحكم في المحتوى الذي يشاهده طفلك على يوتيوب كيدز في 4 خطوات

“أفضل جودة” خاصية جديدة تنضم الى تطبيق واتساب

تطبيق ذكي يمكنه أن ينقذ هاتفك قبل فوات الأوان 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السودان: النيل الأزرق بلغ درجة الفيضان

إطلاق سراح النائب التونسي ماهر زيد

شاهد.. مراسل العالم: القوات اليمنية تقترب من شبوة

الأعرجي والسفير الأمريكي يناقشان إنهاء تواجد القوة القتالية في العراق

تطبيق في الهاتف الذكي يكشف النقود المزيفة

4 أسرى مضربين بسجن النقب يعانون أوضاعا صحية صعبة