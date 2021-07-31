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واشنطن تحث الرئيس التونسي على وضع خطة للعودة 'للمسار الديمقراطي'

واشنطن تحث الرئيس التونسي على وضع خطة للعودة 'للمسار الديمقراطي'
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حث الرئيس التونسي قيس سعيد في اتصال هاتفي مساء يوم السبت، على وضع خطة للعودة السريعة للمسار الديمقراطي في بلاده.

العالم - تونس

وأشار البيت الأبيض إلى أن نقاشا مدته ساعة دار بين مستشار الأمن القومي سوليفان والرئيس التونسي قيس سعيد.

ونقل المسؤول الأمريكي دعم الرئيس بايدن القوي للشعب التونسي والديمقراطية التونسية القائمة على الحقوق الأساسية والمؤسسات القوية والالتزام بسيادة القانون.

وتابع قائلا: "ركزت الدعوة على الحاجة الماسة للقادة التونسيين لرسم الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديمقراطي في تونس".

وشدد على أن هذا سيتطلب تشكيل حكومة جديدة بسرعة بقيادة رئيس وزراء قادر على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد التونسي ومواجهة جائحة COVID-19، فضلا عن ضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب.

وقال: "بينما يستجيب قادة تونس للمطالب التي أعرب عنها التونسيون على نطاق واسع بتحسين مستويات المعيشة والحكم الصادق، تقف الولايات المتحدة وأصدقاء الشعب التونسي الآخرون على استعداد لمضاعفة الجهود لمساعدة تونس على التحرك نحو مستقبل آمن ومزدهر وديمقراطي".

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واشنطن تحث الرئيس التونسي على وضع خطة للعودة 'للمسار الديمقراطي'

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