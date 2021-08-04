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مسؤول ايراني: لا نعر أهمية للاتهامات الفارغة وندافع عن مصالح البلاد بقوة

مسؤول ايراني: لا نعر أهمية للاتهامات الفارغة وندافع عن مصالح البلاد بقوة
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

اشار رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي وحيد جلال زادة الى اتهامات الدول الغربية لايران حول حادثة السفينة التابعة للكيان الصهيوني، مصرحا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تعير اهتماما للاتهامات الفارغة لكنها تقف بقوة في الدفاع عن مصالحها في اي مكان من العالم.

العالم - ايران

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