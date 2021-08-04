صباغ ورضائي يشددان على عمق العلاقات الاستراتيجية بين سوريا وإيران

العالم - سوريا

ونوه صباغ خلال لقائه اليوم في طهران أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي بالتعاون بين سوريا وإيران في محاربة الإرهاب وقال “إن الدماء السورية امتزجت بالدماء الإيرانية ما أثمر عن تحقيق انتصارات في مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد العالم بأسره”.

وأضاف صباغ “إننا نواجه عدواً واحداً ومصيراً واحداً ولذلك فإن تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين السوري والإيراني وتفعيل وتعزيز التعاون بينهما ينعكس بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين” لافتاً إلى سياسة المعايير المزدوجة التي تتبعها أميركا والغرب حيال سوريا حيث تنظر الولايات المتحدة إلى قضايانا من المنظور والمعيار الصهيوني وبما يحقق مصالح كيان الاحتلال في المنطقة.

من جانبه أكد رضائي أن العالم مدين لسوريا وإيران في محاربتهما للإرهاب والجماعات التكفيرية التي أمعنت في إرهابها وإجرامها مثمناً الانتصارات التي حققتها سوريا قيادةً وشعباً وجيشاً على الإرهاب.

وعبر رضائي عن حرص الجانب الإيراني على تعزيز التعاون مع سوريا في مختلف المجالات وقال إن “علاقاتنا متينة ومتجذرة ولا يستطيع أحد المساس بها فهناك الكثيرون ممن يحاولون التأثير على هذه العلاقات ولكن إرادة البلدين أقوى وسنكون جنباً إلى جنب على جميع الصعد”.

حضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق لرئيس مجلس الشعب وسفير سوريا في طهران الدكتور شفيق ديوب.