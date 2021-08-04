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هل ستفلح الحكومة الجديدة بتحقيق تطلعات الشعب الإيراني؟

الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

تتجه أنظار الشارع الايراني نحو حلحلة المشاكل الآنية، وخصوصا إعادة تنشيط الاقتصاد، ومواجهة إنتشار فايروس كورونا، فبين التحديات والوعود هل ستفلح الحكومة الجديدة في تحقيق هذه التطلعات؟

العالم - مراسلون

وقال مواطن إيراني:" انا اعتقد بأن الرئيس الجديد جدير بادارة بلد كايران فخلال فترة توليه منصب رئاسة السلطة القضائية اثبت رئيسي جدارته في معالجة الكثير من الامور".

وأكدت مواطنة إيرانية:"أتوقع أن تصل الحكومة الجديدة الى حل نهائي في ما يخص المباحثات النووية ورفع الحظر".

تحديات اقتصادية وسياسية وصحية عديدة تنتظر الرئيس الجديد الذي سيتجه ظهيرة يوم الخميس للبرلمان لاداء اليمين الدستورية، ليبدأ بعدها تنفيذ مهامه رسميا في ادارة شؤون البلاد.

وقال شاب إيراني:"بالتأكيد نريد حلولا جذريا لمشكلة البطالة التي يواجهها الشباب والتي فرضتها اجراءات الحظر ولكن ليس على حساب سيادة البلاد والخضوع للاستكبار العالمي".

وقال مواطنة أخرى:"كامرأة اتمنى ان تضم التشكيلة الوزارية للرئيس رئيسي وزيرة من السيدات خاصة وان المرأة الايرانية اثبتت حضورها بكافة الميادين".

وبين الرأي والرأي الاخر اتفق المواطنون على أن امام الحكومة الجديدة على الصعيدين الداخلي والخارجي تحدي كبير يستوجب رسم ملامح سياسة لتخطي الصعوبات والقيود المفروضة من الغرب وبالوقت ذاته تحفظ لايران سيادتها وسيادة شعبها .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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