الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصور.. تفجيرات جديدة تطال خطوط نقل الطاقة بالعراق

بالصور.. تفجيرات جديدة تطال خطوط نقل الطاقة بالعراق
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، عن تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق والواطئ ( صلاح الدين - غرب بغداد) و (نصر - قدس) الى عمل ارهابي تخريبي.

العالم - العراق

وقالت الوزارة في بيان، إن "خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (صلاح الدين - غرب بغداد) ٤٠٠ ك.ف رقم (١) التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى، تعرض يوم الثلاثاء، الى عمل إرهابي تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت إلى تضرر البرج رقم (١١٦) في منطقة النباعي غرب العاصمة بغداد؛ مما سيؤثر سلباً على تجهيز الطاقة الكهربائية لجزء من محافظة صلاح الدين وقضاء الطارمية".

وأشارت إلى "تعرض خطي نقل الطاقة الكهربائية (نصر - قدس) (١+٢) ١٣٢ ك.ف التابع للشركة العامة المذكورة الى عمل ارهابي تخريبي متزامن بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر البرج رقم (٢٤) في منطقة الطارمية غرب العاصمة مما ادى الى انفصال خطوط شمال بغداد ٤٠٠ ك.ف الاعظمية(١، ٢) الراشدية(٢،١) الحسينية(٢،١)، كما سيؤثر على تجهيز الطاقة الكهربائية لمشروع ماء الكرخ".

وبينت، أن "الملاكات الهندسية والفنية في قسم الخطوط التابعة لفروع الشبكات الاولى والثانية فروع الشركة العامة ذاتها، توجهت الى مكان الحادث رفقة القوات الامنية من قيادة عمليات بغداد والجهد الهندسي لأجراء الكشف الحراري العاجل على الخطوط الناقلة، ومن خلاله تبين تعرض برجين لنقل الطاقة الى عمل تفجيري تخريبي ارهابي، وبعد اكمال مسح المنطقة سيتم التنسيق مع مركز السيطرة الوطنية لغرض اطفاء الخطوط اضطرارياً لصيانة البرجين واعادة تشييدهما، مع تسليك الخطوط واعادتهما للخدمة بأسرع وقت ممكن للأستمرار بتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية".

روابط ذات صلة

العراق يطيح بالشبكة الإرهابية المسؤولة عن تفجير مدينة الصدر

مجلس وزراء العراق يقرر منح مبالغ لعوائل شهداء مستشفى الإمام الحسين

العراق يسترد 17 ألفًا و338 قطعة أثرية مهربة

تغيرات في طقس العراق.. توقعات بزخات مطرية باماكن متفرقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 04-08-2021

بالفيديو.. شاهد آخر التطورات السياسية في تونس 

بالفيديو.. شاهد..مخطط إسرائيلي جديد يستهدف القدس وقاطنيها

كهرباء سوريا تكشف سبب زيادة عدد ساعات التقنين

بنغلاديش.. مقتل 17 شخصا في صاعقة أصابت حفل زفاف

بالصور.. تفجيرات جديدة تطال خطوط نقل الطاقة بالعراق