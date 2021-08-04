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اليونيفيل: نتواصل مع جميع الأطراف لتفادي تصعيد محتمل على الحدود اللبنانية

اليونيفيل: نتواصل مع جميع الأطراف لتفادي تصعيد محتمل على الحدود اللبنانية
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أنها تبذل مساعي عاجلة بغية تفادي تصعيد محتمل جديد بين الكيان الإسرائيلي ولبنان على خلفية الجولة الجديدة من القصف المتبادل عبر الحدود.

العالم - لبنان

وذكرت "اليونيفيل" في بيان لها، أن قائدها اللواء ستيفانو ديل كول، عقب ورود تقارير عن الجولة الأخيرة من القصف اليوم الأربعاء، تواصل فورا مع جميع الأطراف وحثها على وقف إطلاق النار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل تفادي مزيد من التصعيد، لاسيما في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

وأكدت القوة الأممية أنها لا تزال على تواصل مع جميع الأطراف المعنية وتعمل مع الجيش اللبناني من أجل ضمان اتخاذ إجراءات فورية على الأرض وتعزيز الأمن على طول الخط الأزرق.

ولفتت "اليونيفيل" إلى أن الأولوية تكمن في استعادة الاستقرار فورا، كي يصبح بإمكانها إطلاق تحقيق في الحادث الأخير.

وأعلن الكيان الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم عن قصف أراضٍ لبنانية، بعد سقوط صاروخين أطلقا على الجليل المحتلة.

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