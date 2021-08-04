اليونيفيل: نتواصل مع جميع الأطراف لتفادي تصعيد محتمل على الحدود اللبنانية

العالم - لبنان

وذكرت "اليونيفيل" في بيان لها، أن قائدها اللواء ستيفانو ديل كول، عقب ورود تقارير عن الجولة الأخيرة من القصف اليوم الأربعاء، تواصل فورا مع جميع الأطراف وحثها على وقف إطلاق النار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل تفادي مزيد من التصعيد، لاسيما في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

وأكدت القوة الأممية أنها لا تزال على تواصل مع جميع الأطراف المعنية وتعمل مع الجيش اللبناني من أجل ضمان اتخاذ إجراءات فورية على الأرض وتعزيز الأمن على طول الخط الأزرق.

ولفتت "اليونيفيل" إلى أن الأولوية تكمن في استعادة الاستقرار فورا، كي يصبح بإمكانها إطلاق تحقيق في الحادث الأخير.

وأعلن الكيان الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم عن قصف أراضٍ لبنانية، بعد سقوط صاروخين أطلقا على الجليل المحتلة.