شاهد: أسئلة لم يتم التحقيق فيها حول انفجار مرفأ بيروت

العالم - خاص بالعالم

وقال نعمة في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية انه بعد مضي سنة على فاجعة بيروت بدلاً عن كشف حقيقة العقل المدبر وراء إنفجار مرفأ بيروت نرى من خلال الصحافة الفرنسية والغربية اتجاه لإلصاق التهمة بحزب الله وبمحور المقاومة بتحليلات قائمة على الاكاذيب.

واضاف نعمة: اننا نخشى ان يأخذ سيناريو التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مجرى التحقيق في قضية اغتيال رفيق الحريري، مشيراً الى ان المحققون في قضية انفجار المرفأ ينظرون في كل الاتجاهات الا في الاتجاه الذي يجب ان ينظروا اليه وهو لماذا جائت هذه السفينة الى لبنان ولماذا سمح لها بالدخول الى لبنان مع معرفة طبيعتها التفجرية الكبيرة بسبب ما تحمله من مواد، ولماذا لايفتش اكثر حول من دفع ثمن هذه الشحنة خاصة انها جائت من بلدان محسوبة على المعسكر الاميركي ومن هي الدولة الخليجية التي قامت بتمويلها، مع انه من السهل جدا معرفة هذه المعلومات، بدل ذلك رأيناهم يصوبون اصابع الاتهام نحو الاشخاص الخطأ.