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بالصور.. اخماد حريق داخل هيئة السياحة وسط بغداد

بالصور.. اخماد حريق داخل هيئة السياحة وسط بغداد
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

أكدت مديرية الدفاع المدني بالعراق، اليوم الخميس، إخماد حريق اندلع في الطابق السادس داخل بناية هيئة السياحة التابعة الى وزارة الثقافة في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد .

العالم - العراق

وذكرت المديرية في بيان، أن" فرقها التي تسلّقت البناية بواسطة وضع سلالم أطفاء خارجية ومن عدة جهات حتى دفعت بعجلة السلم ذات الاستخدام المزدوج أطفاء وانقاذ لتعجيل الوصول إلى الطابق السادس المحترق من خلال النزول من أعلى البناية الى أسفلها بعد أن كانت أبواب الهيئة موصده أمام فرق الدفاع المدني التي جاهدت للوصول إلى قلب النيران وإخمادها وإبعاد خطر انتشارها داخل طوابق البناية".

وأضاف البيان أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني تمكنت من انقاذ شخصين محتجزين من الموظفين كانوا داخل البناية باستخدام سلّة عجلة السلم أيضاً وتم اخراجهما وانزالهما بسلام وبصحة جيدة وإنهاء الحادث بدون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم أضرارها المادية في الطابق السادس الذي يحتوي على عدد من مكاتب الموظفين".

و طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية التي وقع فيها الحادث بالإعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل هيئة السياحة .

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