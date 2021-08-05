القوات الأمريكية تستمر بسرقة النفط السوري

العالم - العراق

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية بريف الحسكة الشمالي الشرقي لمراسلة سانا أن رتلاً تابعاً للقوات الأمريكية مؤلفاً من 25 صهريجاً محملا بالنفط المسروق من الجزيرة السورية توجه إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

ولفتت المصادر إلى أن الرتل كان برفقة عدد من سيارات الدفع الرباعي المزودة برشاشات متنوعة التابعة لجماعة “قسد” المدعومة من امريكا.

وأخرجت القوات الأمريكية مئات الشاحنات المحملة بالنفط السوري المسروق والثروات الباطنية على مدى الأشهر الأخيرة بالتنسيق مع “قسد” المدعومة منه إلى الأراضي العراقية.