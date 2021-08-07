السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١
١٠:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

خبير عسكري صهيوني: المواجهة القادمة مع حزب الله ستكون أليمة لنا

خبير عسكري صهيوني: المواجهة القادمة مع حزب الله ستكون أليمة لنا
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

تناول خبير عسكري إسرائيلي بارز، حالة التوتر المتصاعد على الحدود مع لبنان بعد 15 عامًا من “الهدوء الرائع”، مؤكّدًا أنّ المواجهة القادمة مع حزب الله ستكون أليمة لإسرائيل ولكنها مختلفة.

العالم-الاحتلال

وقال الخبير في الشؤون العسكريّة والأمنيّة، ألون بن دافيد، في تحليلٍ نشره على الموقع الالكترونيّ لصحيفة (معاريف) إنّ “الحدود مع لبنان، تلقت هذا الأسبوع تذكيرًا آخر بأنّ ما كان لن يكون، إطلاق صواريخ من لبنان للمرة الخامسة في ثلاثة أشهرٍ وردّ إسرائيليّ أكثر حدّة، مؤشر على أنّ الحدود الشمالية تعود لتكون خط مواجهة”.

ولفت المُحلِّل، المشهور بعلاقاته الوطيدة مع كبار صُنّاع القرار في تل أبيب، لفت إلى أنّ “الجيش الإسرائيلي، يفهم أنّ شيئًا ما تغيّر جذريًا، وفي لبنان كذلك، كان مقلقا مشاهدة الشريط المسجل عن سقوط الصواريخ في كريات شمونا (الخالصة)، وعلى السكان أنْ يفهموا بأنّ الواقع تغيّر هذه السنة، بعد 15 عامًا من الهدوء الرائع”.

ومضى المُحلّل نقلاً عن مصادر رفيعةٍ في تل أبيب أنّه: “بعد النار، رسم سلاح الجو قصفًا جميلاً على التلال غربي بلدة الخيام، لم يستهدف هذا الهجوم إصابة أهداف حقيقية”.

ونظرًا لغياب “الدولة اللبنانية بحسب ابن دافيد، في هذه الأوقات بسبب الأزمات الداخلية، “قد تقرر إسرائيل عدم العمل في هذه اللحظة ضد أهداف لبنانية”.

وحذّر بن دافيد، نقلاً عن المصادر عينها، من أنّ ما حدث في شمال الكيان هو “تذكير آخر، أننا ملزمون بتسريع المعالجة للجبهة الداخلية الشمالية التي أهملت لسنوات طويلة؛ علما بأن الميزانية الجديدة تتضمن مخصصًا أوليًا بمبلغ 150 مليون شيكل، لبدء أعمال التحصين في بلدات الخط، ولكن الواقع يتطلب تخصيصًا أوسع”.

روابط ذات صلة

الشيخ قاسم: لتعلم "اسرائيل" أن لبنان ليس ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات

الاحتلال يسحب رهاناته على إمكان كسر قواعد الاشتباك في مواجهة الساحة اللبنانية

بعد رد حزب الله الصاروخي..الاحتلال يطالب العالم بالتدخّل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خلال اللقاء مع النخالة وهنية؛ شمخاني : مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني باء بالفشل

منظمة سعودية: سجون السعودية تلخّص نظام الحكم في المملكة

ايران لن تتردد في الدفاع عن حقوقها السيادية في الخليج الفارسي

مقتل شخص وإصابة آخرين خلال إحباط الجيش الاردني محاولة تهريب مخدرات

آليات الاحتلال تحول مطار القدس الدولي (قلنديا) الى هدف لمخططات استيطانية

لحود يرد على الأصوات النافرة والناشزة ضد المقاومة