خبير عسكري صهيوني: المواجهة القادمة مع حزب الله ستكون أليمة لنا

العالم-الاحتلال

وقال الخبير في الشؤون العسكريّة والأمنيّة، ألون بن دافيد، في تحليلٍ نشره على الموقع الالكترونيّ لصحيفة (معاريف) إنّ “الحدود مع لبنان، تلقت هذا الأسبوع تذكيرًا آخر بأنّ ما كان لن يكون، إطلاق صواريخ من لبنان للمرة الخامسة في ثلاثة أشهرٍ وردّ إسرائيليّ أكثر حدّة، مؤشر على أنّ الحدود الشمالية تعود لتكون خط مواجهة”.

ولفت المُحلِّل، المشهور بعلاقاته الوطيدة مع كبار صُنّاع القرار في تل أبيب، لفت إلى أنّ “الجيش الإسرائيلي، يفهم أنّ شيئًا ما تغيّر جذريًا، وفي لبنان كذلك، كان مقلقا مشاهدة الشريط المسجل عن سقوط الصواريخ في كريات شمونا (الخالصة)، وعلى السكان أنْ يفهموا بأنّ الواقع تغيّر هذه السنة، بعد 15 عامًا من الهدوء الرائع”.

ومضى المُحلّل نقلاً عن مصادر رفيعةٍ في تل أبيب أنّه: “بعد النار، رسم سلاح الجو قصفًا جميلاً على التلال غربي بلدة الخيام، لم يستهدف هذا الهجوم إصابة أهداف حقيقية”.

ونظرًا لغياب “الدولة اللبنانية بحسب ابن دافيد، في هذه الأوقات بسبب الأزمات الداخلية، “قد تقرر إسرائيل عدم العمل في هذه اللحظة ضد أهداف لبنانية”.

وحذّر بن دافيد، نقلاً عن المصادر عينها، من أنّ ما حدث في شمال الكيان هو “تذكير آخر، أننا ملزمون بتسريع المعالجة للجبهة الداخلية الشمالية التي أهملت لسنوات طويلة؛ علما بأن الميزانية الجديدة تتضمن مخصصًا أوليًا بمبلغ 150 مليون شيكل، لبدء أعمال التحصين في بلدات الخط، ولكن الواقع يتطلب تخصيصًا أوسع”.