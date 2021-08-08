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سقوط العاصمة الأفغانية الرابعة.. طالبان تسيطر على 'سار بول'

سقوط العاصمة الأفغانية الرابعة.. طالبان تسيطر على 'سار بول'
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول محلي أن حركة طالبان سيطرت على مدينة سار بول، عاصمة ولاية تقع في شمال غرب أفغانستان.

العالم - افغانستان

وقال محمد حسين مجاهد زاده عضو مجلس ولاية سار بول إن "طالبان حاصرت كتيبة عسكرية على مشارف المدينة"، مؤكدا أن "كل الأجزاء الأخرى للمدينة أصبحت تحت سيطرة طالبان".

وشهدت ساري بول في الساعات الأخيرة معارك طاحنة بين طالبان والقوات الحكومية، وتمكنت الحركة من دخول وسط المدينة، قبل أن تتمكن من السيطرة على عاصمة الولاية الرابعة التي تسقط بيدي المتمردين.

يأتي ذلك بعد قليل من سيطرة حركة طالبان اليوم الأحد على مدينة قندوز الكبيرة في شمال أفغانستان، وهي ثالث عاصمة ولاية يستولي عليها المتمردون خلال 48 ساعة.

وأمس السبت، أعلن مسؤول أفغاني سيطرة حركة طالبان يوم السبت، على مدينة "شبرغان" الواقعة في جوزجان شمال أفغانستان.

وقال نائب حاكم جوزجان قادر ماليا: "تراجعت القوات الحكومية والمسؤولون إلى المطار وطالبان سيطرت على ثاني ولاية تسقط عاصمتها في أيدي الحركة في غضون أقل من 24 ساعة".

واستولت الحركة على مدينة "زارانجي" عاصمة إقليم "نيمروز" بجنوب غرب أفغانستان،يوم الجمعة، وهو أول إقليم يسقط في أيدي طالبان منذ إعلان نهاية الإحتلال الأمريكي في أفغانستان.

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