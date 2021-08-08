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شاهد...طالبان توسع مناطق نفوذها في أربع ولايات

الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

سريعا، باتت تتسع رقعة سيطرة حركة طالبان على الاراضي الافغاية، لتطال عواصم الولايات بعد احكام سيطرة الحركة على ارياف الولايات، الحركة وعلى لسان متحدثها ذبيح الله مجاهد، أكدت أن عناصرها تمكنوا من دخول مدينتي قندوز وسربل عاصمتي ولايتي قندوز وسربل شمال البلاد. 

العالم - خاص بالعالم

معارك قاسية وضارية خاضتها القوات الافغانية ضد عناصر طالبان، في مدينة قندوز عاصمة ولاية قندوز في الشمال الافغاني، لتعلن الحركة سيطرتها على المدينة، وجميع المباني الرئيسية فيها، تحت قصف جوي من الطائرات الافغانية، مصادر محلية تحدثت عن فوضى عارمة عمّت المدينة. فيما ذكرت مصادر اخرى أنّ بعضَ القواتِ الحكومية انكفأتْ باتجاهِ مطارِ قندوز.

سربل هي الاخرى، سقطت في قبضة طالبان سريعا، بعد سويعات من شن الحركة هجوما عليها، ودخول عناصرها احياء وسط المدينة، وحاصرت الحركة كتيبة عسكرية على مشارف المدينة، فيما باتت كل الأجزاء الأخرى للمدينة تحت سيطرة طالبان، وفق مصادر برلمانية افغانية؛ لتكون العاصمة الاربعة للولايات التي تسيطر عليها الحركة منذ الجمعة الماضية.

الحركة افتتحت سيطرتها على عواصم الولايات، بدخولها الجمعة مدينة زرنج، عاصمة ولاية نيمروز، لتلحق بها مدينة شبرغان عاصمة ولاية جوزجان، في اليوم التالي، لكن سقوط عاصمة ولاية قندوز، قد تعتبر الأنجاز الأبرز للحركة، منذ انطلاق معاركها في أيار مايو الماضي، نظرا لتموقعها الجغرافي الاستراتيجي في اقصى شمال البلاد، على الحدود الطاجيكية، والملاصقة لولاية مزار شريف المحاصرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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