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'اتفاق' على حل مشكلة المياه والكهرباء في شمال شرقي سوريا

'اتفاق' على حل مشكلة المياه والكهرباء في شمال شرقي سوريا
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية بأن وفدين عسكريين تركي وروسي توصلا إلى اتفاق على حل المشكلة في إمدادات المياه والكهرباء في شمال شرقي سوريا.

العالم - سوریا

وذكرت الوكالة اليوم الأحد، أن الاتفاق المبرم بين الوفدين يقضي بتوفير الكهرباء إلى 200 ألف مدني يقيمون في منطقة عملية "نبع السلام" التركية شمال سوريا، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب إلى سكان مدينة الحسكة وبلدة تل تمر.

ولفتت الوكالة إلى أن الوفدين تفقدا محطة مياه علوك في ريف مدينة رأس العين الشرقي، ضمن إطار منطقة عملية "نبع السلام".

وشهدت المناطق المذكورة في شمال شرقي سوريا في الأشهر الأخيرة اضطرابات ملموسة في إمدادات الكهرباء والمياه مع تبادل الجانب التركي و"قوات سوريا الديمقراطية" ذات الأغلبية الكردية المسؤولية عن هذا الأمر.

وأكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، الشهر الماضي أن موسكو تبحث هذه المسألة مع الزملاء الأتراك وتأمل في استئناف إمدادات المياه والكهرباء إلى المنطقة قريبا.

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'اتفاق' على حل مشكلة المياه والكهرباء في شمال شرقي سوريا

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