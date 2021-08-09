إخماد حريق التهم مساحات واسعة من اراضي ريف حماة في سوريا

العالم - سوريا

وأكد عبد المنعم صباغ مدير زراعة حماة في تصريح لسانا أن الرياح الشديدة في المنطقة وكثافة الغطاء النباتي ووعورة تضاريس المنطقة صعبت على رجال وآليات الإطفاء عمليات إخماد الحريق.

وأشار إلى أن جهود ومساعي فرق الإطفاء كانت تنصب حول قطع خطوط النار ومنع تمددها باتجاه منازل الأهالي القريبة من النيران لافتاً إلى أنه يجري حالياً تبريد بؤر النيران خشية اندلاعها مجدداً مع مراقبتها على مدار الأربع والعشرين ساعة المقبلة.

وشاركت في إخماد الحريق عناصر إطفاء الحراج التابعة لزراعة حماة ومصياف وفوجي إطفاء حماة ومصياف بمؤازرة من وحدات الجيش والأهالي.