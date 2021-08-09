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اختطاف مدنيين اثنين من عفرين بريف حلب شمال سوريا

اختطاف مدنيين اثنين من عفرين بريف حلب شمال سوريا
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "سانا" بأن "القوات التركية ومرتزقتها تواصل اعتداءاتها في ريف حلب الشمالي وأقدمت على اختطاف مدنيين اثنين من أهالي منطقة عفرين".

العالم - سوريا

وذكرت "سانا" نقلا عن مصادر محلية " أن قوات الاحتلال التركي أقدمت مع مجموعة من مرتزقتها الإرهابيين على مداهمة منازل المواطنين في قرية شوربة بناحية معبطلي التابعة لمنطقة عفرين بالريف الشمالي واختطفت مدنيين اثنين هما أب وابنه من أهالي القرية واقتادوهما إلى جهة مجهولة".

وأشارت سانا الى ان قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين في المناطق التي تحتلها في أرياف الحسكة والرقة وحلب تواصل عمليات خطف وسرقة ونهب تطال الأهالي في هذه المناطق إضافة إلى قطع الأشجار وسرقة المحاصيل وتهريبها إلى الأراضي التركية بإشراف سماسرة أتراك وتحت حماية سلطات الاحتلال التركي.

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