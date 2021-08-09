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هل سيرفع الدعم عن المحروقات في لبنان؟

هل سيرفع الدعم عن المحروقات في لبنان؟
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

تناقلت بعض الوسائل الاعلامية اللبنانية خبر برفع الدعم عن المحروقات في لبنان، ونفى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، ​جورج البراكس​، في بيان، "ان يكون هناك هكذا قرار.

العالم-لبنان

واشار البراكس في بيانه الى أن "هذا القرار لديه ارتدادات سلبية ولا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها"، متسائلا "من أخذ القرار برفع الدعم، ​مصرف لبنان​ أم السلطة السياسية أم رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة؟".

واعتبر ان "أمرا كهذا يستوجب قرارا سياسيا كبيرا بالتوافق بين السلطة والمصرف المركزي"، مشيرًا الى أن "مصرف لبنان أعطى موافقات مسبقة لبواخر موجودة في عرض البحر".

وأمل البراكس "ان يعطي موافقات لبواخر أخرى آتية"، مؤكدًا ان "قرار رفع الدعم يجب ان يقابله اعطاء شيء للمواطن حتى يستطيع تحمل اعباء ارتفاع سعر المحروقات".

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