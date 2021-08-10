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روسيا تجري تدريبات مشتركة مع أوزبكستان للكشف عن المسلحين عبر الحدود

روسيا تجري تدريبات مشتركة مع أوزبكستان للكشف عن المسلحين عبر الحدود
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

 أجرت روسيا وأوزبكستان تدريبات عسكرية مشتركة بهدف الكشف عن المسلحين المتسللين عبر الحدود.

العالم - روسيا

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، أنه أثناء تنفيذ التدريبات، تم اكتشاف المسلحين الذين حاولوا التسلل باستخدام طائرات مسيرة، وتم حصارهم والقضاء عليهم.

واستخدمت وحدات أوزبكستان بنشاط المعدات العسكرية الروسية الصنع خلال هذه العملية، على سبيل المثال، المركبات المدرع K-53949 (4×4)، التي دخلت الخدمة في عام 2019، كما تم توفير الدعم الناري بواسطة مروحيات مي-35 إم باستخدام صواريخ الطائرات غير الموجهة.

وشارك 1500 فرد وحوالي 200 وحدة من مختلف المعدات وأربع طائرات من طراز تو-22إم3 من القوات الجوية الروسية في عملية مكافحة الإرهاب.

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