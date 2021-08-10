أكثر من 30 شخصا يفارقون الحياة يوميا بسبب إغلاق مطار صنعاء

العالم - اليمن

وأشار الوكيل جبل خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء، بالتزامن مع إغلاق المطار للعام الخامس على التوالي، إلى أن أكثر من 480000 مريض بحاجة ملحة للسفر للعلاج في الخارج بصورة لأتقبل التأجيل، يموت منهم أكثر من 30 حالة مرضية يوميا.

وبين أن أكثر من 71000 مريض بالأورام السرطانية أصبحوا مهددين بالموت المؤكد وأكثر من 8000 مريض بالفشل الكلوي بحاجة إلى عمليات زراعة الكلى وبحاجة ماسة للسفر للخارج.. كما أن أكثر من مليون مريض مهددون بالموت نتيجة انعدام العديد من أدوية الأمراض المزمنة والتي كانت تنقل عبر مطار صنعاء الدولي بظروف نقل خاصة .

وأكد أن إغلاق مطار صنعاء الدولي تسبب في حرمان 4 ملايين مغترب يمني من العودة إلى الوطن في الوقت الذي فقد الآلاف من الطلاب منحهم الدراسية.

من جانبه قال مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف إن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية لأكثر من خمسة أعوام فاقم الوضع الإنساني وتسبب في مأساة إنسانية هي الأعظم في التاريخ المعاصر.

ولفت إلى أن هناك مطالبات دولية بفتح مطار صنعاء نتيجة للتداعيات الإنسانية الكارثية لاستمرار إغلاقه وما تزال دول العدوان تصر على ربط ذلك بملفات أخرى منها عسكرية وسياسية.

وأوضح أن ملف التفاوض والبحث مع الاطراف الدولية والاقليمية لفتح مطار صنعاء الدولي لا يزال متعثرا وأمريكا مصرة على مفاقمة معاناة الشعب اليمني.

وحملت وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد دول تحالف العدوان المسؤولية القانونية وكافة التبعات الكارثية لاستمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي.